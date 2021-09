Debüt gegen Liechtenstein : Wirtz ist jüngster Nationalspieler in Bayers Geschichte

Bayer Leverkusens Florian Wirtz (l.) klatscht bei seiner Einwechslung mit Bayern Münchens Joshua Kimmich ab. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leverkusen Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen hat sein erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert – im Alter von 18 Jahren, drei Monaten und 30 Tagen.

Ein Fußballfest war Deutschlands 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein nicht, aber für Bayer Leverkusen gab es beim Pflichtspieldebüt von Bundestrainer Hansi Flick trotzdem etwas zu feiern. Florian Wirtz kam in der 82. Minute für Joshua Kimmich in die Partie und stellte einen Rekord auf. Der offensive Mittelfeldspieler der Werkself ist mit 18 Jahren, drei Monaten und 30 Tagen der jüngste deutsche A-Nationalspieler in der Geschichte von Bayer 04. Insgesamt liegt er auf Platz drei hinter HSV-Legende Uwe Seeler und Jamal Musiala vom FC Bayern. Weiter geht es für die Auswahl des DFB am Sonntag gegen Armenien, am Mittwoch folgt die Partie in Island (jeweils 20.45 Uhr).

Ebenfalls sein Debüt gab Moussa Diaby für die französische Nationalmannschaft. Beim 1:1 gegen Bosnien Herzegowina am Mittwoch wechselte Trainer Didier Deschamps Leverkusens Flügelspieler in der 90. Minute für Kylian Mbappé ein. Die Équipe Tricolore tritt im nächsten Qualifikationsspiel am Samstag in Kiew gegen die Ukraine an, am Dienstag geht es dann gegen Finnland mit Bayers Nummer eins Lukas Hradecky weiter (jeweils 20.45 Uhr). Letzterer muss ebenso wie sein Landsmann Joel Pohjanpalo am Samstag auch noch gegen Kasachstan ran (15 Uhr).

Einen Sieg konnte Exequiel Palacios feiern. Die argentinische Nationalmannschaft setzte sich in der WM-Quali mit 3:1 gegen Venezuela durch. Palacios saß zunächst auf der Bank, wurde aber in der 76. Minute für Rodrigo de Paul eingewechselt. Weiter geht es für ihn am Sonntag in Brasilien (21 Uhr MEZ). Am Donnerstag spielt Argentinien gegen Bolivien (1.30 Uhr).