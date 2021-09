1:0 gegen Mainz : Florian Wirtz führt Bayer 04 mit Rekordtreffer zum Sieg

Leverkusen Bayer Leverkusen hat den vierten Sieg im sechsten Bundesliga-Spiel eingefahren. Gegen Mainz 05 setzte sich die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane dank eines Treffers von Florian Wirtz mit 1:0 (0:0) durch.

Coach Seoane vertraute gegen die Rheinhessen mit einer Ausnahme auf die Startelf, die schon beim 3:1 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart überzeugt hatte. Einzige Änderung: Für den rotgesperrten Robert Andrich rückte wie erwartet Kerem Demirbay auf die Doppelsechs. Beim Gast aus Mainz musste Trainer Bo Svensson kurzfristig umplanen. Der PCR-Test von Alexander Hack am Freitag war positiv ausgefallen und der Innenverteidiger hatte die Reise ins Rheinland gar nicht erst angetreten. Daniel Brosinski ersetzte ihn in der Anfangsformation, für den verletzten Angreifer Adam Szalai durfte Karim Onisiwo beginnen.

Leverkusen tat sich schwer, gegen robust agierende Mainzer Lücken zu finden. Auch vom Top-Talent Florian Wirtz war mit Ausnahme eines Versuchs aus der Distanz im ersten Abschnitt nicht viel zu sehen (33.). Warum Mainz in den fünf Spielen zuvor erst zwei Gegentore kassiert hatte, wurde mit jeder gespielten Minute offensichtlicher. Nach einer kleinen Rudelbildung mit Moussa Diaby, Anderson Lucoqui , Demirbay und Kohr in den Hauptrollen ging es in die Kabinen.

In der Liga geht’s für die Werkself erst am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) in Bielefeld weiter. Zuvor steht in der Europa League das erste Auswärtsspiel an. Am Donnerstag (21 Uhr) ist das Team von Trainer Seoane bei Celtic Glasgow zu Gast. Der nächste Gegner der Mainzer am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) heißt Borussia Dortmund.