Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro sieht die Werkself erst am Anfang ihres Weges

Der Erfolg von Bayer 04 in der vergangenen Saison hat viele Väter. Allen voran natürlich Trainer Xabi Alonso, direkt gefolgt von Simon Rolfes, der als Sportgeschäftsführer maßgeblich für die Zusammenstellung des Kaders zuständig war, der letztlich das Double gewann. Und Fernando Carro. Der 59-Jährige fällt hin und wieder durch markante Aussagen in Interviews auf, agiert ansonsten aber eher im Hintergrund. Als Geschäftsführer des Werksklubs laufen die Fäden bei ihm zusammen. Beim Neuland-Kongress im Rahmen des Aachener CHIO gab der Manager einen Einblick in seine Denk- und Arbeitsweise.