FC Schalke 04 im Gegnercheck : Manuel Baum muss improvisieren

Leverkusen Der Traditionsklub aus Gelsenkirchen hat vor dem Spiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen akute Form- und Personalprobleme. Schalkes Trainer Manuel Baum könnte im Tor auf einen Profi setzen müssen, der seit mehreren Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hat.

Die Mannschaft Es brodelt mal wieder auf Schalke – und zu allem Überfluss plagen den schwer in Not geratenen Traditionsklub zahlreiche personelle Probleme. Diese gehen bereits auf der Torhüterposition los. Stammkeeper Frederik Rönnow droht gegen Bayer verletzt auszufallen, auch ein Einsatz seines Stellvertreters Ralf Fährmann ist aufgrund von Knieproblemen nicht gesichert. So könnte es dazu kommen, dass der 35 Jahre alte Michael Langer knapp dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel wieder zwischen die Pfosten muss. Sorgen bereitet Trainer Manuel Baum auch seine Abwehr: Chef Salif Sane fällt mit einer Knieverletzung bereits mehrere Wochen aus, Ozan Kabak plagte sich unter der Woche mit Adduktorenproblemen herum und auch Bastian Oczipka verpasste wegen muskulärer Probleme zuletzt das 1:4 bei Borussia Mönchengladbach . Er könnte erneut ausfallen. Coach Baum wird gegen die Werkself zweifelsohne improvisieren müssen – auch, weil er im November Nabil Bentaleb und Amine Harit aus disziplinarischen Gründen suspendierte sowie Vedad Ibisevic ganz aus seinem Kader strich, der bisher zu keinem Zeitpunkt der Saison nur den Hauch von Erstklassigkeit unter Beweis stellte.

Offensiv dürfte Baum wieder auf Benito Raman und Mark Uth setzen, die gegen Gladbach ein sehenswertes Tor für die Schalker herausspielten. Goncalo Paciencia fällt nach seiner Knie-OP längere Zeit aus, Rabbi Matondo (Knie) und Ahmed Kutucu (krank) sind derzeit ebenfalls keine Alternativen.



Die Form Die Königsblauen jagen unfreiwillig einen Bundesliga-Rekord. Gehen die seit fast elf Monaten und 25 Spielen sieglosen Schalker auch in den kommenden sechs Partien nicht als Sieger vom Feld, stellen sie die Negativserie von Tasmania Berlin ein. 31 Partien in Folge wartete der heutige Fünftligist in der Bundesliga-Saison 1965/66 auf einen Erfolg. Ein Negativrekord für die Ewigkeit, dachte man. Wenn die königsblaue Horrorserie bei der Werkself keine weitere Episode bekommen soll, muss Baum vor allem die Defensive in den Griff bekommen. Diese kassierte in neun Saisonspielen bereits 28 Gegentreffer – gleiches schaffte bisher nur Tasmania vor rund 50 Jahren.