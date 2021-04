FC Schalke im Gegnercheck : Huntelaar soll für mehr Torgefahr sorgen

Klaas-Jan Huntelaar hat seit seiner Rückkehr ins Revier erst zwei Kurzeinsätze für Schalke absolvieren können. Foto: dpa/Guido Kirchner

Gelsenkirchen Unter Cheftrainer Dimitrios Grammozis ist dem FC Schalke 04 in bislang drei Partien noch kein Tor gelungen. Der 37-jährige Klaas-Jan Huntelaar könnte am Samstag (15.30 Uhr) in Leverkusen sein Startelf-Debüt für die Gelsenkirchener feiern.

Die Mannschaft Die lange Verletztenliste ist einer der vielen Gründe für den Absturz des FC Schalke 04 in dieser Saison. Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (Leisten-OP) wird das Spiel in der BayArena zwar sicher verpassen, doch bei einigen anderen zuletzt angeschlagenen Profis besteht in Gelsenkirchen die Hoffnung, dass sie gegen die Werkself in den Kader zurückkehren – allen voran bei Abwehrchef Salif Sané sowie den Angreifern Mark Uth und Goncalo Paciencia. Auch Amine Harit und Klaas-Jan Huntelaar sind wohl einsatzbereit. Ob Torhüter Ralf Fährmann und Innenverteidiger Matija Nastasic rechtzeitig fit werden, ist ungewiss.

Die Form Auch der fünfte Trainer in dieser Saison hat es bisher nicht geschafft, die Wende herbeizuführen. Nach einem 0:0 bei seinem Debüt gegen Mainz hat Schalke unter Neu-Coach Dimitrios Grammozis zwei weitere heftige Niederlagen kassiert: ein 0:5 in Wolfsburg und ein 0:3 gegen Gladbach. Der erste Abstieg seit 1988 scheint unvermeidbar. Ein Liga-Sieg in 14 Monaten (im Januar gegen Hoffenheim), inzwischen 13 Punkte hinter dem Relegationsplatz und nur noch acht Spiele – es deutet nichts mehr darauf hin, dass Schalke den vierten Abstieg der Vereinsgeschichte noch verhindern kann.