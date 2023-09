FC Bayern München im Gegnercheck Kane kann auch Bundesliga

Die Mannschaft Mit der Verpflichtung des Stürmers Harry Kane für mehr als 100 Millionen Euro haben die Münchner im Sommer einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Der 30-jährige ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft und erzielte für seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur 280 Tore in 435 Spielen. Viel Geld nahm der Rekordmeister auch in die Hand, um Innenverteidiger Min-Jae Kim aus Neapel an die Isar zu locken. Für den Südkoreaner sollen die Bayern 50 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben. Konrad Laimer (Leipzig) und Raphael Guerreiro (Dortmund) kamen ablösefrei von den Bundesliga-Konkurrenten. Finanziert hat der FCB die Neuen unter anderem durch die Verkäufe von Lucas Hernandez (Paris/45 Millionen Euro), Ryan Gravenberch (Liverpool/40), Benjamin Pavard (Inter Mailand/30), Sadio Mané (Al-Nassr/30), Marcel Sabitzer (Dortmund/19) und Yann Sommer (Inter Mailand/6,75). Jamal Musiala, der die Länderspiele aufgrund von Rückenproblemen nicht mitmachte, ist wieder fit. Joshua Kimmich ist aufgrund muskulärer Probleme fraglich. Anstelle von Stammkeeper Manuel Neuer, der sich nach seinem Unterschenkelbruch weiter in der Reha befindet, hütet Sven Ulreich das Tor.