FC Bayern München bietet angeblich 60 Millionen Euro: Bayer 04 Leverkusen-Manager Boldt erteilt Bailey-Gerücht deutliche Absage

Leverkusen Es war eine Frage, die nicht nur Fans der Werkself am langen Pfingstwochenende beschäftigte: Bietet der FC Bayern München tatsächlich 60 Millionen Euro für Bayers 20-jähriges Offensivjuwel Leon Bailey?

Mehr Redebedarf sieht er bei Aussagen aus Brasilien, dass der vor einigen Wochen verkündete Paulinho-Transfer gegen Regeln des Fußballweltverbandes Fifa verstoßen könnte. Nach seinem 18. Geburtstag am 15. Juli wechselt der Angreifer vom Erstligisten Vasco da Gama unters Bayer-Kreuz. Der Wechsel des Toptalents hat in dessen Heimat für Wirbel gesorgt - unter anderem sind unmittelbar nach dem Transfer mehrere Funktionäre des Klubvorstands zurückgetreten. Es geht um verbotene Provisionen, Parallelfinanzierungen, vereinsinterne Querelen und den Verzicht auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.