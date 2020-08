Buchkritik „Er will halt nur Fußball spielen“ : Als Bayer feierte, guckte Tita „Sesamstraße“

20. September 1986: Florian Hinterberger (re.) und Trainer Erich Ribbeck sprechen über die Leverkusener Taktik. Foto: imago sportfotodienst

Leverkusen „Er will halt nur Fußball spielen – Regensburger Domspatz, Uefa-Pokalsieger und Münchner Löwe“ heißt die Biografie von Florian Hinterberger. Der ehemalige Profi von Bayer 04 Leverkusen erzählt etliche Anekdoten und bietet Leverkusener Begegnungen viel Raum.

Von 1984 bis 1990 spielte Florian Hinterberger bei Bayer 04 Leverkusen, bei keinem anderen Klub war der Mittelfeldmann länger Profi, hier feierte er seinen größten sportlichen Erfolg: Der Sieg im Uefa-Pokal 1988 ist bis heute der einzige internationale Titel der Werkself. Kein Wunder, dass Leverkusen in seiner Biografie „Er will halt nur Fußball spielen – Regensburger Domspatz, Uefa-Pokalsieger und Münchner Löwe“ viel Raum einnimmt.

Jugend Die Biografie beginnt mit Hinterberger als Regensburger Domspatz, der vom Kapellmeister am Ohr gezogen wird. Dieser ist der inzwischen verstorbene Georg Ratzinger, Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Der Grund für diese Bestrafung ist der rote Faden im Leben Hinterbergers, der in Zeile neun des Buches mit dem Wort „Samstagskick“ eingeführt wird: die Leidenschaft zum Fußball. Nur wenige Seiten später wird klar, dass der Domspatz Hinterberger anderen „Göttern“ huldigt: Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath und Gerd Müller. Er prangert die Bigotterie von Frömmigkeit und Gewalt gegenüber den Kindern an, sexuelle Übergriffe habe er aber nicht erlebt, gleichwohl es sie gegeben habe, wie Hinterberger unlängst auch im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Auf Seite 34 der Biografie gibt es in dem Zusammenhang den ersten Hinweis auf Leverkusen, wo er in einer Zeitung von den Übergriffen liest. Die Zeit als Domspatz endet für den talentierten Sänger früh mit der Erklärung seiner Mutter, die dem Buch den Titel gab: „Er will halt nur Fußball spielen“. Das tut Hinterberger dann bei der Spielvereinigung Weiden, wo es auch die erste Begegnung mit dem FC Bayern München und dem Idol Gerd Müller gibt, der ihm sagt, Trainer Dettmar Cramer wolle ihn im Probetraining sehen. Zusammen kommen sie aber erst Jahre später: in Leverkusen.

Info Foto: Arete Verlag Hildesheim Das Buch „Florian Hinterberger: Er will halt nur Fußball spielen – Regensburger Domspatz, Uefa-Pokalsieger, Müchner Löwe“ veröffentlicht im Arete Verlag Hildesheim mit 73 Kapiteln auf 248 Seiten. Es kostet bei verschiedenen Anbietern rund 20 Euro.

Profi-Dasein Die erste Profi-Station ist Greuther Fürth, Hinterberger muss parallel noch seinen Wehrdienst ableisten. Das schmeckt ihm nicht nur aufgrund der Doppel-Belastung nicht, auch die „geistigen Glanzleistungen“ sind ihm ein Graus: „Wenn das Wasser bis zur Brust reicht, hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen anzufangen“, ist so eine. Nach dieser wenig fordernden Zeit wechselt Hinterberger zum Zweitliga-Spitzenklub SC Fortuna Köln – und bringt einen Umschlag mit 100.000 D-Mark selbst im Auto nach Fürth, um sich „freizukaufen“. Heute undenkbar, aber zu der Zeit fehlen nicht nur Berater, sondern auch Erfindungen wie Handy oder Internet. Der Start im Rheinland bietet viele erstaunliche „K’s“ – die „riesige Kirche“, wie Hinterberger den Dom nennt, Kölsch (als Getränk und Dialekt) und Karneval, in dem es auch schon mal Partys zwischen zwei Trainingseinheiten gab, wodurch die zweite dann auf etwas wackeligen Beinen stattfand. Für 750.000 D-Mark Ablöse geht es 1984 zu Bayer, dessen Trainer der alte Bekannte Cramer ist.

Unterm Bayer-Kreuz Hinterberger lobt die professionellen Bedingungen bei der Werkself, auch wenn der Laktattest ungute Erinnerungen hervorruft: Er dachte, „nach Ratzinger hätten meine Ohren endlich Ruh, stattdessen wurden sie noch weitere sieben Jahre regelmäßig malträtiert“, schreibt der heute 56-Jährige trocken. Es bringt aber etwas, in einer Mannschaft mit Stars wie Rüdiger Vollborn oder Bum-Kun Cha schafft es Hinterberger zum Uefa-Pokalsieg 1988, auch wenn er im Final-Rückspiel von Trainer Erich Ribbeck aufgrund einer taktischen Änderung nicht eingesetzt wird. Der Titel verdrängt aber die Enttäuschung, am nächsten Tag lässt sich das Team vor dem Rathaus feiern – nur der Brasilianer Tita fehlt. Hinterberger: „Er dachte, es wäre Training, und so fuhr er um halb zehn Uhr morgens zum Stadion. Als keine Menschenseele am Trainingsgelände zu sehen war, meinte er, es wäre trainingsfrei und fuhr wieder nach Hause zu Frau und Kind. Er setzte sich vor den Fernseher, um bei der ,Sesamstraße’ ein bisschen Deutsch zu lernen. Bei den Mittagsnachrichten fielen ihm dann die Augen aus dem Kopf: Da konnte er am Bildschirm seine Kollegen (...) bestaunen. Ein Königreich für ein Handy: Da wirst du Europapokalsieger und merkst es nicht.“

Leverkusener Begegnungen Die Zeit bei Bayer endet für Hinterberger unbefriedigend, sein ehemaliger Mitspieler Jürgen Gelsdorf, dessen Namen er nicht nennt, den er aber bei einem Badeunfall an der Copacabana vor dem Ertrinken gerettet haben will, lässt ihn nicht mehr spielen. Bevor es zur Jugendliebe TSV 1860 München geht, hat Hinterberger noch einige Begegnungen mit Leverkusener Prominenz. Allen voran mit Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, mit dem er ein Wintertrainingslager auf Lanzarote absolviert. Den als junger Bursche wohl recht zaudernden Ex-Profi und Ex-Werkself-Trainer Heiko Herrlich baut er mit auf. Und dann gibt es noch diese Begegnung in Hinterbergers Wellness-Oase in Frechen mit John Brown, mehrfachem Mister World und Mister Universum, den der Fußball-Profi zum Essen einlädt – was er bereut, da der Muskelmann „zwei Filetsteaks auf einmal, zwei Portionen Nudeln, Sauce und einen riesigen Salat“ vertilgt. Was das mit Leverkusen zu tun hat, erfährt Hinterberger erst 2019 im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF, als es um den ersten deutschen Wide Receiver in der National Football League geht: Der Leverkusener Equanimeous „EQ“ Brown ist der Sohn des essgewaltigen Gastes von vor 30 Jahren. „Und wenn ich richtig nachrechne, haben sich die beiden (John Brown und EQ’s Mutter, Anm. d. Red.) wohl in der Zeit, als er bei mir zu Besuch war, kennengelernt. Ich saß echt gerührt vorm Bildschirm“, schreibt Hinterberger.