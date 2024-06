EM 2024 Diese Profis von Bayer 04 sind dabei

Deutschland In Florian Wirtz, Jonathan Tah und Robert Andrich haben es gleich drei Profis vom Werksklub in das Team des DFB geschafft – so viele wie seit der WM 2002 nicht mehr. Wie bei den Spielen in Japan und Südkorea nimmt der Leverkusener Block eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein. Tah ist fest für die Innenverteidigung eingeplant, Andrich als Abräumer neben Toni Kroos im Mittelfeld und Wirtz in der Offensive als Mann für die besonderen Momente.