Später Ausgleich Schick rettet Bayers Serie in Baku

Der Tabellenführer der Bundesliga ging also allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz tatsächlich mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. Alonso musste reagieren und brachte zur Halbzeit Jeremie Frimpong, etwas später auch Granit Xhaka und Florian Wirtz in die Partie. Letzterer stellte nach einer guten Gelegenheit von Tapsoba (63.) den Anschluss her (70). Dem Treffer des 20-Jährigen – bereits das 100. Tor der Werkself in dieser Saison – ging ein grober Patzer von Abdellah Zoubir voraus, der im Grunde die Vorlage gab, was den wunderbaren Abschluss per Lupfer aber nicht weniger sehenswert machte.