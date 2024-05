„Ab morgen gehen die Blicke nach Berlin“ So reagiert Bayer Leverkusen auf die Finalpleite gegen Bergamo

Simon Rolfes – Sportchef Bayer Leverkusen

„Natürlich sind wir enttäuscht, aber Glückwunsch an Bergamo. Sie haben uns in vielen Bereichen den Schneid abgekauft. Wir haben es leider heute nicht hinbekommen, aber so ist der Sport. Lookman hat ein super Spiel, super Tore gemacht. Es ist enttäuschend und tut auch weh, aber man muss anerkennen, dass der Gegner heute besser war. Heute denken wir weniger an Berlin, aber ab morgen gehen die Blicke nach vorne. Die Mannschaft hat eine hervorragende Saison gespielt, und das werden wir auch in Berlin zeigen.“