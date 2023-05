Europa-League-Halbfinale Bayer spielt in Rom auch für die Bundesliga

In Rom trifft Bayer zudem auf Rudi Völlers ehemaligen Klub. Einst ging er für die AS auf Torejagd, in der ewigen Stadt reifte die spätere Leverkusener Klubikone zum Weltklassestürmer und lernte seine Frau kennen – eine in jeder Hinsicht prägende Phase seines Lebens. Dazu geht es für Alonso gegen seinen ehemaligen Trainer José Mourinho. Drei seiner fünf Jahre bei Real Madrid war der notorisch provokante Portugiese der Coach des Spaniers. Nun begegnen sich beide in einem Halbfinale an der Seitenlinie wieder – der eine als mit allen Titeln des internationalen Vereinsfußballs dekorierte Legende seines Fachs, der andere als Novize in seiner ersten Saison an der Seitenlinie eines Profiklubs.