Elfmeter in der 94. Minute Boniface schießt Bayer zum späten Sieg gegen Qarabag

Knapp 3500 Kilometer hin, drei Punkte einsammeln und 3500 Kilometer zurück – so in etwa lautete die Auftragsbeschreibung von Bayer Leverkusen in Baku. Bei Qarabag Agdam ging es im vierten Spiel der Europa League vor allem darum, den Gruppensieg praktisch fix zu machen. Das ist der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gelungen. Nach dem 1:0 (0:0) in der Hauptstadt Aserbaidschans und mit insgesamt zwölf Punkten bei 12:2 Toren bleiben bestenfalls theoretische Restzweifel, dass die Werkself die belastende Zwischenrunde im Februar überspringen und erst zum Achtelfinale im März wieder in den Wettbewerb eingreifen kann.