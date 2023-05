Knappe Niederlage in Rom Bayer muss um das Finale der Europa League bangen

José Mourinho gefiel die Anfangsphase seiner Mannschaft freilich nicht, früh tigerte er fluchend in der Coaching Zone auf und ab. Alonso, sein ehemaliger Spieler aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid, verfolgte das Geschehen zunächst eher stoisch. Er musste allerdings im weiteren Verlauf mitansehen, wie die Römer besser in die Partie fanden. Nach einem Foul von Jonathan Tah an Tammy Abraham folgte ein Freistoß aus dem linken Halbfeld, der Roger Ibanez am Fünfmeterraum erreichte. Dessen Kopfball aus kurzer Distanz parierte Bayers Keeper Lukas Hradecky mit einem fabelhaften Reflex (19.). Nun waren die Gastgeber am Drücker.