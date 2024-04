„Geschichte schreiben“ Bayer vor Meisterparty auf Triple-Mission

Den Europacup, den Bayer im Gegensatz zur Bundesliga schon einmal gewinnen konnte (1988 - damals Uefa Cup). Auf dem Weg zum möglichen Traumfinale am 22. Mai in Dublin gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool wartet in West Ham ein unangenehmer Gegner - und vor dem mit Sehnsucht erwarteten Heimspiel gegen Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auch eine mentale Reifeprüfung.