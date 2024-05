Niederlage im Finale der Europa League Bayer Leverkusen ohne Chance gegen Atalanta Bergamo

Bayer begann wider Erwarten nervös. Das aggressive Pressing der Bergamasken machte der Werkself sichtlich zu schaffen. Allein der sonst so abgeklärte Granit Xhaka leistete sich ein Dutzend Ballverluste in der ersten Halbzeit. Doch auch seine Nebenleute waren neben der Spur. Abgesehen von Abwehrchef Jonathan Tah erreichte kein Profi aus Leverkusen in den ersten 45 Minuten auch nur annähernd Normalform.