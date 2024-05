Endspiel in Dublin Leverkusen startet in die Finalwoche

Molde, Baku, Göteborg, wieder Baku, London und Rom: Über diese Stationen hat es Bayer Leverkusen bis ins Finale nach Dublin geschafft. Am Dienstag um 11.30 Uhr ging es für die Werkself vom Kölner Flughafen los in Richtung der irischen Hauptstadt. Das Ziel: am Mittwoch (21 Uhr/RTL) gegen Atalanta Bergamo die Europa League gewinnen und dann am Samstag (20 Uhr) beim Pokalfinale gegen Kaiserslautern das Triple perfekt machen. „Samstag war bereits ein ganz besonderer Tag mit der Schale für den Verein. Und jetzt haben wir einen Koffer für das Finale in Dublin und einen für Berlin gepackt. Das ist eine skurrile Situation, aber auch wunderschön“, sagt Bayers Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.