Knappe Niederlage gegen Inter : Bayers Titeltraum platzt im Viertelfinale

Düsseldorf Für Bayer Leverkusen ist das Abenteuer Europa League beendet. Im Viertelfinale des Blitzturniers um den Titel unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Bosz Inter Mailand in Düsseldorf mit 1:2 (1:2). Kai Havertz erzielte den Anschlusstreffer.

Still stand niemand. Kerem Demirbay schlug sich noch einmal auf die Waden, um diese zu lockern, Kevin Volland ließ die Hüfte kreisen und Kai Havertz prüfte, ob sein Schuhwerk auch wirklich saß. Während die Hymne der Europa League durch die nahezu menschenleere Arena in Düsseldorf dröhnte, war den Profis von Bayer Leverkusen die Anspannung sichtbar anzumerken – und das auch in den 90 darauffolgenden Minuten. Gegen eine körperlich präsentere, abgezocktere Mannschaft von Inter Mailand zog die Werkself im Viertelfinale des Blitzturniers letztlich verdient den Kürzeren. Das Endergebnis aus Bayer-Sicht lautete 1:2 (1:2).