3:2-Sieg gegen Celtic : Leverkusen zieht ins Achtelfinale der Europa League ein

Bayer Leverkusens Robert Andrich feiert sein Tor zum 1:0 gegen Celtic Glasgow. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Robert Andrich überragt bei Bayer Leverkusens 3:2-Sieg gegen Celtic Glasgow als Doppeltorschütze. Moussa Diaby setzt mit seinem Treffer kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt eines turbulenten Europapokal-Abends.

Pandemie hin, Reisewarnung her – erstaunlich viele Fans von Celtic Glasgow kamen nach Leverkusen, um ihr Team in der Europa League gegen die Werkself anzufeuern. Für die Schotten war die Partie die letzte Möglichkeit, im Fernduell mit Betis Sevilla noch ein ernsthaftes Wort in Sachen K.o.-Runde mitreden zu können, für Bayer bot sich hingegen die Chance, mit einem Erfolg den Sieg in Gruppe G klarzumachen. Das ist mit dem 3:2 (1:1) gelungen, doch es war viel Arbeit.

Die erste gute Situation verbuchte Leverkusen nach zehn Minuten, nachdem Moussa Diaby einen Pass von Jeremie Frimpong für Robert Andrich durchließ, dessen Schuss aus etwa 18 Metern geblockt wurde. Die nachfolgende Ecke köpfte der Mittelfeldspieler mit viel Wucht knapp über das Tor. Leverkusen gab nun zunehmend den Ton an, Celtic konnte hingegen trotz des frenetischen Getrommels im vollen Gästeblock kaum Akzente setzen. Nur fünf Minuten nach Andrichs Großchance mussten die Schotten mitansehen, wie der 27-Jährige die nächste Ecke von Florian Wirtz unhaltbar per Aufsetzer ins lange Eck köpfte (16.).

Gerardo Seoane nahm die Führung sichtlich erleichtert und mit geballter Siegerfaust zur Kenntnis. Bayers Trainer ist derzeit auch als Manager einer personellen Notlage gefordert. Von den eigentlich in Kürze von ihren Verletzungen zurückerwarteten Profis Patrik Schick, Lucas Alario, Karim Bellarabi und Charles Aránguiz stand keiner im Kader. Dazu fehlte Kerem Demirbay wegen seiner Rotsperre. So umfasste die Ersatzbank auch wegen weiterer Ausfälle nur sieben Spieler, davon zwei Torhüter.

Glasgow spielte vergleichsweise schwach, aber dann passierte es doch: Lukas Hradecky stellte sich bei einer Flanke von Jota ungeschickt an und erwischte Kyogo Furuhashi beim Abwehrversuch im Gesicht. Schiedsrichter AnastasiosSidiropoulos sah sich die Szene genau an und entschied auf Elfmeter. JosipJuranovic schlenzte den Ball an die Unterkante der Latte und von da ins Tor (40.).

Die Celtic-Fans waren nach dem Ausgleich aus dem Nichts freilich wieder voll da und sahen noch eine spektakuläre Szene vor dem Pausenpfiff. Erst donnerte MoussaDiaby den Ball von rechts kommend ans rechte Lattenkreuz, dann chippte Florian Wirtz den Nachschuss an den linken Außenpfosten (43.). Die nächste Doppelchance für Leverkusen folgte keine zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff. Erst scheiterte Diaby nach schönem Pass von Wirtz an Joe Hart, dann konnte Amine Adli den Abpraller nicht richtig verwerten – und so landete der Ball kurz vor der Linie doch noch in den Händen des Celtic-Keepers (53.).

Kurz danach schafften die bis dahin klar unterlegenen Gäste mit einem schnellen Spielzug völlig unerwartet das 2:1. Frimpong rutschte im eigenen Strafraum aus, und so kam Furuhashi dazu, den Ball auf den völlig freien Jota durchzuspitzeln, der trocken ins lange Eck vollstreckte (56.). Zwei Chancen, zwei Tore – so sieht schottische Effizienz aus.

Das letzte Wort hatte aber Leverkusen. Erst nutzte Andrich eine Vorlage von Nadiem Amiri zum 2:2 (82.), kurz danach traf Diaby per Volley nach Vorlage von Wirtz zum letztlich verdienten Endstand (88.). Daran änderten auch sechs Minuten Nachspielzeit nichts mehr. Weiter geht es für Bayer am Sonntag in der Liga bei RB Leipzig (17.30 Uhr). Das letzte Spiel in der Gruppenphase der Europa League steigt am 9. Dezember bei Ferencváros Budapest (21 Uhr).

Statistik:

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Hincapie (75. Sinkgraven) - Palacios, Andrich - Diaby, Wirtz (89. Tapsoba), Paulinho (75. Amiri) - Adli. - Trainer: Seoane

Celtic Glasgow: Hart - Ralston, Carter-Vickers, Welsh, Juranovic - Bitton (76. McCarthy) - McGregor, Turnbull - Forrest (72. Abada), Furuhashi (76. Ajeti), Jota (72. Johnston). - Trainer: Postecoglou

Schiedsrichter:TasosSidiropoulos (Griechenland)

Tore: 1:0 Andrich (16.), 1:1 Juranovic (40., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:2 Jota (56.), 2:2 Andrich (82.), 3:2 Diaby (87.)

Zuschauer: 19.830

Beste Spieler: Wirtz, Andrich - Hart, Furuhashi

Gelbe Karten: Palacios, Hradecky - Carter-Vickers (2)

Torschüsse: 15:5

Ecken: 11:3

Ballbesitz: 56:44 %