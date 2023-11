Schick trifft beim Comeback Bayer 04 siegt in Schweden und holt den Gruppensieg

Für Xabi Alonso war die Reise in der Europa League zum BK Häcken auch mit einem Wiedersehen verbunden. Als 13-Jähriger bestritt der spätere Welt- und Europameister mit seinem Jugendverein aus San Sebastián sein erstes internationales Fußballturnier in Göteborg. Mehr als 28 Jahre später war er nun als Trainer mit Bayer Leverkusen erneut zu Gast in der Heimat des schwedischen Meisters von 2022 und feierte mit der Werkself einen 2:0 (1:0)-Sieg. Seine Mannschaft steht damit vorzeitig als Gruppensieger im Achtelfinale des Wettbewerbs.