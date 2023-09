Europa-League-Auslosung Bayer 04 muss weit reisen

Bayer Leverkusen bekommt es in der Gruppe H der Europa League mit Qarabag Agdam, Molde FK und BK Häcken zu tun. Das hat die Auslosung am Freitag in Monaco ergeben. „Ich freue mich auf die interessanten Gegner in unserer Gruppe, vor denen wir den nötigen Respekt haben werden. Unser Ziel kann nur der Gruppensieg sein. Die Euphorie rund um unseren Halbfinaleinzug im vergangenen Jahr hat Lust gemacht auf mehr – wir wollen wieder angreifen“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro.