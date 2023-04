Europa League Bayer 04 hält die Tür zum Halbfinale offen

Leverkusen · Bayer Leverkusen bleibt auch das zehnte Spiel in Serie ungeschlagen und erarbeitet sich ein 1:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise. Victor Boniface bringt die Gäste nach der Halbzeit in Führung, Florian Wirtz gleicht in der Schlussphase aus.

13.04.2023, 22:55 Uhr

Union SGs Loic Lapoussin (l) und Bayers Florian Wirtz in Aktion. Foto: dpa/Marius Becker