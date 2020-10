Europa-League-Auslosung : Für Bayer kann nur der Gruppensieg das Ziel sein

Meinung Leverkusen In der Europa League bekommt es Bayer 04 Leverkusen mit Slavia Prag, Hapoel Beer Sheva und OGC Nizza zu tun. Für die Mannschaft kann bei diesen Gegnern nur der Gruppensieg das Ziel sein – so wie es sich Trainer Peter Bosz vor der Auslosung gewünscht hatte.

Nach der Auslosung am Freitagmittag im schweizerischen Nyon ist klar: Der Werksklub wird in jede Partie als Favorit gehen. Das ist für Bayer freilich keine ungewohnte Situation, schließlich ist die Mannschaft des Europa-League-Viertelfinalisten der vergangenen Saison auch in 2/3 aller Bundesliga-Partien favorisiert. Die Gruppe C, in die neben der Werkself auch der tschechische Meister aus Prag, der israelische Pokalsieger aus Beer Sheva sowie der letztjährige Fünfte aus Frankeich, OGC Nizza, gelost wurden, wird für Leverkusen aber sicher kein Spaziergang. Der Anspruch muss es sein, als Gruppenerster weiterzukommen. Namhaftere Vereine wie Leicester City oder AC Mailand sind Bayer zunächst erspart geblieben.