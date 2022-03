Bayers Europa-League-Gegner : Bergamos Josip Ilicic kämpft gegen die Bilder im Kopf

Josip Ilicic (jubelnd) im Februar 2020 im Bergamo-Trikot. Foto: AP/Luca Bruno

Bergamo Bayer Leverkusen gastiert in der Europa League in Bergamo. Einer von Atalantas Stars ist Josip Ilicic. Doch der Slowene kämpft mit Depressionen. Eine Ursache dafür sehen Wegbegleiter in der Corona-Pandemie.

So sehr er sich auch müht, zu vergessen: Die Bilder von überfüllten Krankenhäusern, Ärzten an der Belastungsgrenze und Militärkonvois, die in der Nacht die Corona-Toten durch die Stadt fahren, haben sich tief in das Gedächtnis von Josip Ilicic gebrannt. Auch rund zwei Jahre nach den tragischen Ereignissen in der norditalienischen Provinz plagen den Fußballprofi von Atalanta Bergamo psychische Probleme. Beim Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr/RTL) gegen Bayer Leverkusen wird er daher fehlen.

Als sich das Coronavirus im Frühjahr 2020 seinen Weg über den europäischen Kontinent bahnt, ist die 120.000-Einwohner-Stadt in der Lombardei einer der ersten Corona-Hotspots. Seit 2017 spielt Ilicic für den dortigen Erstligisten. Mit seinen Toren und Vorlagen hat er gehörigen Anteil daran, dass sich die einstige Fahrstuhlmannschaft in den vergangenen Jahren zu einem regelmäßigen Vertreter in der Champions League entwickelt hat. Doch ausgerechnet in den Sternstunden von Atalanta kapituliert die Psyche des heute 34-Jährigen. Wegbegleiter tippen auf Corona als eine Ursache. Hinzu sollen Eheprobleme gekommen sein. Dazu eine traumtische Kindheit im Balkan-Krieg. Er war Mitspieler von Davide Astori in Florenz, der 2018 an einem Herzstillstand starb. Ilicic hat viel erlebt. Viel zu verarbeiten.

Die Anteilnahme an Ilicics Kampf gegen die Depressionen ist groß. Fans, Mitspieler und Klubverantwortliche tun alles, um dem Torjäger zu helfen – mit Erfolg. Nachdem sich Ilicic ein paar Monate in seiner slowenischen Heimat erholt hatte, läuft er in der Spielzeit 2020/21 wieder für die Bergamaschi auf. An die Quoten aus der Vorsaison kann er nicht ganz anknüpfen. Mit seiner Erfahrung ist er für die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini aber weiter von großem Wert.

Auch in der aktuellen Saison kann Ilicic das in ihn gesetzte Vertrauen zunächst zurückzahlen. Mitte Januar erleidet er allerdings einen mentalen Rückschlag und meldet sich erneut krank. Wann und ob er auf den Rasen zurückkehrt, ist ungewiss. Die Krankheit soll dominanter sein denn je. „Menschlich werden wir unser ganzes Leben auf ihn warten. Als Fußballer ist die Situation unberechenbar“, sagte Bergamos Coach Gasperini angesprochen auf seinen erkrankten Profi. Der Kopf sei ein Dschungel und auch für Psychologen nicht immer einfach, diesen zu durchblicken. „Ich kann nur sagen, dass wir immer für ihn da sein werden.“ Am Mittwoch schaute Ilicic beim Training der Kollegen vorbei. Ein Lichtblick.

Sportlich gesehen geht Bergamo auch ohne Ilicic als leichter Favorit in das erste von zwei Aufeinandertreffen mit Leverkusen. In der Liga ist Bergamo nach einem 0:1 gegen die AS Rom zwar auf den sechsten Platz verdrängt worden, hat aber mit einem guten Saisonendspurt weiter Chancen auf eine erneute Qualifikation für die Königsklasse. Auf Seiten der Rheinländer, die zuletzt in München einen Punkt erkämpften, muss Trainer Gerardo Seoane auf gleich mehrere Profis verzichten. Neben Top-Torjäger Patrik Schick verpassen auch Karim Bellarabi, Robert Andrich und der rotgesperrte Kerem Demirbay die Partie.