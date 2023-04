Saison 22/23 Saint-Gilloise - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Mitchel Bakker

Oft ist der Niederländer in dieser Saison für seine schwachen Leistungen gescholten worden. Zu oft irrlichtere er herum, hieß es, ihm fehle taktisches Verständnis, Genie und Wahnsinn seien in einem eher ungünstigen Verhältnis gemischt. Nicht nur wegen seines Treffers zum 2:0 und seines Anlaufverhaltens vor dem 3:0 strafte er seine Kritiker Lügen – zumindest an diesem Abend in Anderlecht. Note: 1