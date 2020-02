Kerem Demirbay

Begann an alter Wirkungsstätte denkbar schlecht und löste kurz nach dem Anfpiff durch einen schlimmen Fehler in der eigenen Hälfte den Spielzug aus, der beinahe das 0:1 bedeutet hätte. Auch sonst war der Mittelfeldmann nicht der erhoffte Stabilitätsanker in einem streckenweise rasanten Spiel. Die Ampelkarte unmittelbar vor dem Abpfiff komplettierte seinen komplett gebrauchten Tag gegen seinen Ex-Klub.

Note: 6