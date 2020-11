Lukas Hradecky

Bayers Nummer eins nahm das Versagen seiner Vorderleute vor dem 0:1 kopfschüttelnd zur Kenntnis und war nur wenige Minuten später erneut geschlagen – allerdings stand in der Entstehung des Volley-Treffers von Jonathan Schmid glücklicherweise Lucas Höler im Abseits. Parierte in der 33. Minute stark gegen Vincenzo Grifo, der aus acht Metern per Kopf den Abschluss suchte, und in der Schlussphase Nils Petersens gewagten Distanzschuss. Beim 2:3 von Petersen war er hingegen erneut machtlos.

Note: 2