Florian Wirtz

Auf den Neu-Nationalspieler in Diensten der Werkself fanden die Dortmunder keine Antwort. Kam der 18-Jährige an den Ball, wurde es gleich gefährlich. Wie er den Ball mit der Pike zum 1:0 vorbei an BVB-Keeper Gregor Kobel schoss, war eiskalt. Seine Vorlage zum 2:1 durch Patrik Schick: perfekt getimt.

Note: 1-