Patrik Schick

Vor dem 1:0 zeigte er Moussa Diaby an, dass er den Ball steil in den Rücken der Kölner Kette gespielt haben will, was der Franzose auch umgehend machte und so dem Tschechen sein achtes Tor im neunten Ligaspiel auflegte. Danach allerdings traf der Torjäger ein paar schlechte Entscheidungen. In der Schlussphase musste er gestützt von zwei Teambetreuern verletzt vom Platz humpeln. Nun beginnt das bange warten auf die Diagnose. ⇥Note: 2-