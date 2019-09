Sven Bender

Ließ in der Defensive nichts anbrennen und strahlte große Sicherheit aus. Im Gewusel vor dem Eigentor von Niederlechner bekam er einiges von seinen Gegenspielern ab, hatte aber auch seinen Anteil an der Entstehung der Führung. Bemerkenswert: Der Innenverteidiger hat bisher jedes Pflichtspiel in dieser Saison über die volle Distanz absolviert.

Note: 2-