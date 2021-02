Niklas Lomb: Weil Lukas Hradecky weiterhin von Problemen an der Ferse geplagt ist, musste der 27-Jährige ran – und er konnte einem in den verheerenden ersten 45 Minuten nur leidtun. Seine Vorderleute ließen ihn komplett im Stich. Kurz vor dem Abpfiff parierte er stark gegen Gianluca Gaudino, doch der Ball prallte vom Pfosten an seinen Rücken und vor die Füße von Jordan Siebatcheu, der abstauben konnte. Unglücklich. Note: 4