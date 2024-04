Europa League 23/24 Bayer 04 - West Ham United: die Werkself in der Einzelkritik

Edmond Tapsoba

Blieb meistens cool, hatte aber hin und wieder auch Mühe, Michail Antonio zu bändigen. Entscheidend war das alles nicht, aber doch zumindest eine Warnung für das Rückspiel in einer Woche in London. Für seine gelungenen Vorstöße in die gegnerische Hälfte gab es Szenenapplaus.

Note: 2-