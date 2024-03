Europa League 2023/24 Bayer 04 - Qarabag Agdam: die Werkself nach Noten

Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League 2023/24 hatte Bayer Leverkusen Qarabag Agdam zu Gast und brauchte nach dem 2:2 im Hinspiel einen Sieg zum Weiterkommen, was mit einem 3:2 durch zwei Tore in der Nachspielzeit auch gelang. So haben wir die Werkself bewertet.