Europa League 23/24 Bayer 04 – AS Rom: die Werkself in der Einzelkritik

Granit Xhaka

Tat das, was er am besten kann, und steuert Bayers Spiel mit viel Umsicht aus der Mittelfeldzentrale heraus. Nach der Pause allerdings auch teilweise mit etwas zu viel Schärfe in seinen Steilpässen – nicht so bei seiner Vorlage zum 2:2-Endstand.

Note: 3+