Europa League 23/24 West Ham United – Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritik

Josip Stanisic

Der Kroate wirkte in einigen Szenen nicht schnell genug, vor allem im Kopf, aber auch in den Beinen. Vor allem in der extrem wackeligen ersten halben Stunde der Werkself gelang ihm zu wenig für ein Viertelfinal-Rückspiel der Europa League. Dann allerdings wurde es auch bei ihm etwas besser, das 1:1 bereitete er vor.

Note: 3