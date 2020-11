Florian Wirtz

Bayers Youngster bewies vor dem 1:0, wieviel Gefühl in seinem rechten Fuß steckt. Sein perfekt getimter Heber in den Lauf von Torschütze Bailey war einer der Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Danach noch mit einem weiteren guten Zuspiel auf Nadiem Amiri. So stark der 17-Jährige jedoch anfing, so stark ließ er nach. Verschleppte zu häufig das Spiel, sorgte dann aber wiederum mit seinem überlegten Schuss ins lange Eck zum 4:2 für die Entscheidung. Es war sein bereits zweiter Treffer in der Europa League.

Note: 3+