Saison 2022/23 Schalke 04 - Bayer 04: die Werkself in Noten

Jeremie Frimpong

War in der ersten Halbzeit ein ständiger Aktivposten in Bayers Offensive, wollte in seinen Dribblings aber stets einen Tick zu viel, verhaspelte sich und verpasste den richtigen Moment für den letzten Pass oder Abschluss. So ist es wenig verwunderlich, dass eine eher schnörkellose Aktion des Niederländers zum 1:0 führte: klug in den Strafraum gestartet, zentral vor dem Tor auf den Querpass von Moussa Diaby spekuliert und den Fuß reingehalten.

Note: 2