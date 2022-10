Piero Hincapie

Wurde von Beginn an in viele Zweikämpfe verwickelt, in denen er sich in den meisten Fällen behauptete und gute Lösungen fand. Hatte allerdings auch etwas Glück, dass sein Kopfball nicht ins eigene Tor flog (42.). Sah in der zweiten Halbzeit die Gelbe Karte und fehlt damit gesperrt im letzten Gruppenspiel gegen Brügge am Dienstag. Dass ihm der Ball in der Nachspielzeit gegen die Hand sprang, kann dem Ecuadorianer nicht wirklich angelastet werden.

Note: 3