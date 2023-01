Einzelkritik Bundesliga 22/23 Borussia - Bayer 04: die Werkself nach Noten

Jeremie Frimpong

Hatte vor dem 1:0 auch mit etwas Dusel seine Füße im Spiel, sein Treffer zum 2:0 wurde wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung der Szene aberkannt (42). Sein Tempo ist sein größtes Plus, manchmal ist ihm mehr Präzision in seinen Aktionen zu wünschen – wie etwa nach einer knappen halben Stunde als er das 2:0 auf dem Fuß hatte, im direkten Duell aber an Gladbachs neuem Keeper Jonas Olin scheiterte.

Note: 2-