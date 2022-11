Edmond Tapsoba

Der Innenverteidiger hatte kurz vor der Halbzeit das 1:1 auf dem Kopf, vergab aber die gute Chance. Defensiv hatte er nicht immer den Zugriff, der notwendig gewesen wäre. Vor allem in der zweiten Halbzeit dann aber mit einigen starken Klärungen in höchster Not.

Note: 3+