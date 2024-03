Bundesliga 23/24 1. FC Köln - Bayer 04: die Werkself nach Noten

Alejandro Grimaldo

Viel lief über die Seite des Leverkusener Topscorers, dessen Flanke auch die Halbzeitführung einleitete. Zwei Mal erhielt er in den ersten 45 Minuten zudem die Chance, aus guter Position per Freistoß zu treffen, doch beide Male ließ er die Gelegenheit liegen. Störte zudem Sargis Adamyan offenbar noch im Bereich des Erlaubten bei dessen Chance kurz vor der Pause. Mit seinem Treffer in der 73. Minute sorgte er indes für die Vorentscheidung im Derby.

Note: 2