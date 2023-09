Saison 2023/24 Bayern München - Bayer 04: die Werkself in Noten

Lukas Hradecky

Dass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging, lag viel am Schlussmann der Leverkusener. In den letzten zehn Minuten vor dem Wechsel rückte der Finne in den Fokus. Doch weder Thomas Müller, noch Leroy Sané, Leon Goretzka oder Serge Gnabry schafften es in dieser Phase, den Kapitän der Werkself zu überwinden. Sein Meisterstück war schließlich die Fußabwehr gegen Kane rund zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff. Bei den Gegentoren war er machtlos.

Note: 1