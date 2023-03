Saison 2022/23 Bayer 04 - Hertha BSC: die Werkself in Noten

Exequiel Palacios

Nach seinem sehr starken Spiel in Monaco und dem guten Auftritt in Freiburg ließ der argentinische Weltmeister erneut eine Leistung folgen, die wenig Argumente dafür liefert, im nächsten Ligaspiel Kerem Demirbay den Vorzug in der Startelf zu geben.

Note: 2