Europa League 22/23 AS Rom - Bayer 04: die Werkself nach Noten

Jonathan Tah

Nach einer stressigen Woche inklusive eines Gerichtstermins in Opladen war der Innenverteidiger um Kontrolle bemüht, was ihm zumeist auch gelang. Kam gegen Roms Tammy Abraham allerdings auch einen Schritt zu spät und verursachte den Freistoß, der zur einzigen Torchance der AS im ersten Durchgang führte. Spielte sich nach dem Wiederanpfiff kurzzeitig als Beschützer von Moussa Diaby auf und sah für sein energisches Einmischen die Gelbe Karte.

Note: 3+