Edmond Tapsoba

War vor dem 1:1 weit vorne unterwegs, so dass Nadiem Amiri spontan als Aushilfsverteidiger in die Dreierkette rücken musste. Das klappte nur bedingt, denn Djibril Sow passte exakt in die Schnittstelle auf Amin Younes, der nach einem perfekten ersten Ballkontakt keine Mühe hatte, frei vor Lukas Hradeckys Tor den Abschluss zu suchen – und den Ausgleich zu finden. Auch in einigen anderen Szenen wirkte der sonst so stabile Abwehrmann nicht ganz auf der Höhe des Geschehens. Und damit ist noch nicht einmal sein unglückliches Eigentor zum 1:2 gemeint.

Note: 5