DFB-Pokalfinale 23/24 Bayer 04 - 1. FC Kaiserslautern: die Werkself in Noten

Odilon Kossounou

Der Innenverteidiger erlebte ein persönliches Debakel in Berlin. Nachdem er sich für ein Foul an Kenny Prince Redondo bereits früh in der Partie die Gelbe Karte abgeholt hatte, warf ihn Schiedsrichter Bastian Dankert nach einem Tritt an Boris Tomiak zurecht mit Gelb-Rot vom Platz (44.). Während es für Bayer der erste Platzverweis der Saison war, hatte der Ivorer schon im Februar beim Afrika-Cup die Ampelkarte gesehen.

Note: 6