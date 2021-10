Nadiem Amiri

Erhielt an seinem 25. Geburtstag die Chance, sich auf seiner Lieblingsposition im offensiven Mittelfeld zu bewähren, nutzte diese aber nicht. Er war zwar auch an einigen schönen Kombinationen beteiligt, doch in den entscheidenden Szenen fehlte ihm das Durchsetzungsvermögen. Mit solchen Auftritten dürfte unter Coach Gerardo Seoane weiter einen schweren Stand haben.

Note: 5