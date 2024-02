DFB-Pokal 2023/24 Bayer 04 - Stuttgart: die Werkself nach Noten

Jeremie Frimpong

Mit ihm hatten die Stuttgarter in der ersten Halbzeit noch die meisten Probleme, häufig war er nur per Foul zu stoppen. Die Gelbe Karte, die sich der Niederländer rund zehn Minuten vor der Pause wegen Meckerns einhandelte, war indes wenig clever. Nach der Halbzeit dann nicht mehr ganz so auffällig.

Note: 2-