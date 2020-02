Lukas Hradecky

Der Finne war für Stuttgart lange Zeit nicht zu überwinden – und das lag nicht am Mangel an Versuchen. Einmal hatte er allerdings Glück, dass ihm das Lattenkreuz die Arbeit abnahm als Silas Wamangituka aus 15 Metern wuchtig den Abschluss suchte. Am Gegentor trifft ihn keine Schuld.

Note: 2-