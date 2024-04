DFB-Pokal 23/24 Bayer 04 - Fortuna Düsseldorf: die Werkself in Noten

Josip Stanisic

Für die wenigen brenzligen Situationen, die sich vor allem in den ersten 45 Minuten anbahnten, fand die Leihgabe des FC Bayern stets gute Lösungen. Ohnehin wirkte der Abwehrspieler wie die gesamte Mannschaft von Anfang an hellwach und motiviert bis in die Haarspitzen.

Note: 2